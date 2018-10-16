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برلمان

علاء عابد: السيسي بعث بـ4 رسائل عاجلة للعالم من منبر البرلمان الروسي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:46 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوي
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث بعدة رسائل عاجلة للرأى العام المصرى والروسى والعالمى فى خطابه السياسى الشامل الذى ألقاه اليوم أمام مجلس الفيدرالية الروسى فى مقدمتها أنه خاطب الشعب الروسى الشقيق من البرلمان الروسى.

وقال عابد في بيان له، إن هذه الرسالة للشعب الروسى تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والروسى خاصة أن الرئيس السيسى وجه التحية للشعب الروسى باسم الشعب المصرى العظيم، مضيفا أن الرسالة الثانية التى وجهها الرئيس السيسى فى هذا الخطاب هى تأكيده للعالم كله أن العلاقات المصرية الروسية قديمة وترجع إلى 75 عاما وهذا يعنى أن هناك علاقة خاصة تربط بين مصر وروسيا، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك أن الرئيس السيسى أكد فى خطابه أن روسيا كانت دائما أول من قدم يد العون لمصر فى استعادة الأراضي المحتلة وساندت مصر فى بناء السد العالى، إضافة إلى الدور والموقف التاريخى المشرف لروسيا تجاه مصر وتأييدها لإرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو عام 2013.

أما الرسالة الثالثة التى أعلنها الرئيس تتعلق بضرورة المواجهة الشاملة من المجتمع الدولى ضد ظاهرة الإرهاب الأسود بعد أن أصبحت تمثل خطرا كبيرا على الامن والسلم الدوليين، مؤكدا أن الرسالة الرابعة تتعلق برؤية الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا مؤكدا أن العالم يجب أن يسارع وينفذ رؤية الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس مقررات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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