أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

عرض الإعلامي أحمد موسى جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على كورنيش سوتشي بموسكو.



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصطحب منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة على كورنيش سوتشي.



وأضاف «موسى» أن الرئيس السيسي التقى عددا من المصطافين الروس أثناء سيره مع نظيره الروسي بوتين على كورنيش سوتشي، مؤكدا أن ترحيبا كبيرا استقبل به الرئيس السيسي وهذا يؤكد مدى العلاقات بين الرئيسين.