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أخبار البلد

الغرفة التجارية تحتفل بالقنصل الفرنسي الجديد بالإسكندرية..صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:29 م
جانب من الإحتفال
جانب من الإحتفال
محمود نوفل
تقدمت قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية بالشكر لفريق غرفة التجارة و الصناعة الفرنسية بالإسكندرية لتنظيمه حفل استقبال بمناسبة تولى قنصل عام فرنسا مهامها بالإسكندرية ولمرور 25 سنة على تأسيس الغرفة التجارية الفرنسية.

وأوضحت القنصلية في بيانها أن هذا الحفل مثل فرصة رائعة لمقابلة سيدات و رجال الأعمال للتحاور و التبادل حول التنمية المستدامة.

وكانت القنصلية الفرنسية في الإسكندرية قد نظمت حفل استقبال للترحيب بالقنصل العام الجديد بالإسكندرية ، جاناونا هيريرا. بمشاركة السفير الفرنسي ستيفان رومات ، والجالية الفرنسية في الإسكندرية ، وأعضاء البرلمان حيث عبرت القنصل العام هيريرا في كلمتها عن مشاعرها العميقة حول تمثيل فرنسا في الإسكندرية .

وأعربت القنصل الفرنسي في كلمتها عن تقديرها لدورها الرائد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين فرنسا ومصر في العقود الماضية ، مشيرة الي أن مارسيليا بفرنسا ستستضيف مؤتمرا كبيرا ستحضره وسيبحث التعاون المحتمل بين مدن البحر المتوسط.
الغرفة التجارية تحتفل بالقنصل الفرنسي الجديد بالإسكندرية..صور
الغرفة التجارية تحتفل بالقنصل الفرنسي الجديد بالإسكندرية..صور
الغرفة التجارية تحتفل بالقنصل الفرنسي الجديد بالإسكندرية..صور
الغرفة التجارية تحتفل بالقنصل الفرنسي الجديد بالإسكندرية..صور

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