إيفانوفيتش: السيسي إنسان شجاع وقوي وعلاقتنا مع مصر ستكون مثالا يحتذى

قال فلاديمير إيفانوفيتش، عضو الجهة التشريعية بالاتحاد الفيدرالي الروسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم عمق العلاقات بين مصر وروسيا.



وأضاف ايفانوفيتش في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " رأي عام " ، المذاع عبر فضائية " ten" ، "السيسي إنسان شجاع، وقوي، وعلاقتنا مع مصر ستكون مثالًا لدول أخرى" ، مؤكدًا أن مصر وروسيا أصدقاء وسيكون هناك تعاون على المستوى الاقتصادي والسياسي خلال الفترة المقبلة.



وتابع: "أزمة الطيران ستنتهي في المستقبل القريب، ونستطيع السفر لمصر بكل سهولة "، مؤكدًا أن الأوضاع ستعود لطبيعتها فيما يتعلق بالرحلات السياحية".

