السعودية تحرر رهينة فرنسي اختطفه الحوثيون في اليمن

نجحت المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح رهينة فرنسي، اختطفته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ نحو 4 أشهر.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، عن مصدر مسؤول، قوله: "إنه بناء على طلب الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي (آلان قوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران منذ 8 يوليو الماضي بمحافظة الحديدة، فقد تم التنسيق مع القوات المشتركة حيال تسهيل إجراءات الحصول على تصريح للطائرة من نوع (C130) تابعة للجيش الفرنسي".





وأكد المصدر أنه تم مساء الثلاثاء، التصريح للطائرة، وتم نقل الرهينة من محافظة صنعاء إلى مسقط في سلطنة عمان.



