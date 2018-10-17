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مرأة

احذري.. مأكولات تزيد جوعك بعد تناولها مباشرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:20 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كشف استشارى التغذية العلاجية، خالد يوسف، لـ"صدى البلد"، عن عدد من المأكولات تتسبب في شعورك بالجوع الشديد فور تناولها، من أجل التعرف عليها وتقليل استهلاكها للحفاظ على صحتك ورشاقتك.

1- الخبز الأبيض: تناوله يرفع من مستوى الأنسولين في الدم.

2- العصائر المحلاة: تناول كوب من العصير يرفع معدل السكر في الدم، ليعود فينخفض بسرعة، لذا تشعرين بالجوع.

3- الوجبة الخفيفة المملحة: سريعة الهضم وتزيد من شهيتك للطعام.

4- الوجبات السريعة: غنية بالدهون التى ترفع نسبة الأنسولين ثم تخفضها، فيبدأ الشعور القوي بالجوع.

5- المكرونة البيضاء: تناول كمية كبيرة منها؛ يجعل البنكرياس يفرز كمياتٍ كبيرة من الأنسولين فتخفض نسبة السكر فيبدأ الشعور بالجوع.

6- رقائق الكورن فليكس.. غنية بالدقيق الأبيض والسكر الذى يبطئ عملية الأيض ويحرق السعرات الحرارية. 

7- البيتزا: من الأكلات التى ترفع مستويات السكر في الدم.

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