يوتيوب يعود للعمل من جديد بعد عطل فني.. والشركة تعتذر

عاد موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" للعمل من جديد؛ بعد إصلاح فريق الدعم الفني للعطل الذي أعلنت عنه الشركة عبر حسابها على "تويتر"فجر اليوم الأربعاء.





وكان موقع "يوتيوب" قد توقف عن العمل؛ نتيجة حدوث مشكلة في نظام التشغيل الخاص به، ما أدى إلى عدم تمكن متابعيه والمشتركين من مشاهدة أي محتوى.





أعلنت ذلك الشركة "يوتيوب"، عبر حسابها على "تويتر"، حيث غردت: "نشكركم على تقاريركم حول YouTube وYouTube TV ومشكلات الوصول إلى YouTube للموسيقى.. نحن نعمل على حل هذه المشكلة وسنخبركم عند إصلاحها.. نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه لكم هذا الأمر، وسنوافيكم بالتحديث".



