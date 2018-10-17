بعثة المنتخب الأوليمبي تصل القاهرة قادمة من دبي.. صور

وصلت بعثة المنتخب الأولمبي، إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، عائدة من مدينة دبي الإماراتية، بعد أن أدى المنتخب مباراتين وديتين مع نظيره الإماراتي، انتهت الأولى بالتعادل السلبي، وفاز منتخبنا خلال الثانية بهدف أحرزه طاهر محمد.
وأُنهيت إجراءات وصول بعثة المنتخب، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، حيث استقبلها فريق من العلاقات العامة من الشركة الوطنية مصر للطيران.
وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، إنه منح اللاعبين راحة؛ بعد أن قضوا فترة المعسكر بمقر الإقامة، بخلاف التدريبات اليومية، وأداء المباراتين، مشيرًا إلى أن اللعب مع المنتخب الإماراتي كان فرصة كبيرة أمام الجهاز الفني للدفع بالعناصر التي تنضم لأول مرة لمعسكر المنتخب.