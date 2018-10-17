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أخبار البلد

القوى العاملة تسلم ورثةعامل مصري بالسعودية شيكا بـ155 ألف جنيه

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:43 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
سلمت وزارة القوى العاملة، شيكا بمبلغ 32 ألفا و797 ريالا، مستحقات ورثة "فؤاد.م.ع.أ" أحد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية تعادل قيمته ما يزيد عن 155 ألف جنيه، وذلك كباقي مستحقات المتوفى عن مدة خدمته. 

وشكل وزير القوى العاملة محمد سعفان، لجنة لتسليم الشيك للمستحقين برئاسة أمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ، بالقنصلية المصرية بجدة نجح في متابعة مستحقات المواطن المتوفى والحصول علي الشيك بالقيمة المذكورة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار "سعد الدين" إلي أن المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أوضح أن المواطن المصري المتوفى كان يعمل بشركة ياما التجارية بالمملكة بمهنة محاسب وتوفي خلال تواجده بمصر ، وقد قام مدير الموارد البشرية بالشركة بتسليم المكتب العمالي الشيك الذي يشتمل عن باقي مستحقات المتوفى عن خدمته ، فضلا عن عقد بيع سيارته من جانب الشركة بموجب توكيل رسمي من الورثة ، وقد تم أرسل الشيك للوزارة للتواصل مع الورثة ، التي قامت بالاستلام .
القوى العاملة تسلم ورثةعامل مصري بالسعودية شيكا بـ155 ألف جنيه
القوى العاملة تسلم ورثةعامل مصري بالسعودية شيكا بـ155 ألف جنيه
القوى العاملة تسلم ورثةعامل مصري بالسعودية شيكا بـ155 ألف جنيه
القوى العاملة تسلم ورثةعامل مصري بالسعودية شيكا بـ155 ألف جنيه
القوى العاملة تسلم ورثةعامل مصري بالسعودية شيكا بـ155 ألف جنيه

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