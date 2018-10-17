القوى العاملة تسلم ورثةعامل مصري بالسعودية شيكا بـ155 ألف جنيه

سلمت وزارة القوى العاملة، شيكا بمبلغ 32 ألفا و797 ريالا، مستحقات ورثة "فؤاد.م.ع.أ" أحد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية تعادل قيمته ما يزيد عن 155 ألف جنيه، وذلك كباقي مستحقات المتوفى عن مدة خدمته.





وشكل وزير القوى العاملة محمد سعفان، لجنة لتسليم الشيك للمستحقين برئاسة أمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية .





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ، بالقنصلية المصرية بجدة نجح في متابعة مستحقات المواطن المتوفى والحصول علي الشيك بالقيمة المذكورة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



