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مصدر: كبسولة الهروب لطاقم سويوز إم إس-10 ارتطمت خمس مرات بالأرض

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشف مصدر في صناعة الفضاء الروسية أن كبسولة الهروب لطاقم "سويوز إم إس-10"، التي هبطت اضطراريا إلى الأرض بسبب عطل في الصاروخ الحامل، ارتطمت بالأرض خمس مرات قبل التوقف.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -بحسب ما نقلته في نسختها الإنجليزية: "سجلت حساسات الكبسولة العائدة أنها عانت من خمس ضربات أثناء الهبوط، أي أن المركبة الفضائية ارتطمت بالأرض، وارتدت عدة مرات وتدحرجت، والآن يدرس الخبراء أجهزة الاستشعار المدمجة في مقاعد فردي الطاقم لتقييم الحمل الزائد عليهما، حيث سجل الخبراء زيادة في الحمل لكل واحد منهما بمقدار 10 جرامات".

وفي وقت سابق، قال مصدر آخر لــ"سبوتنيك"، إنه عند الهبوط، لم يتمكن الطاقم من الخروج من الكبسولة بأنفسهم، لذا اضطر عمال الإنقاذ إلى استخدام معدات خاصة لقلبها.

يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" كانت أعلنت في وقت سابق أنه أثناء إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" حدث عطل في الصاروخ الحامل من نوع "سويوز إف جي"، ما اضطر طاقم المركبة الفضائية لتنفيذ هبوط اضطراري على بعد 25 كيلومترا من مدينة جيزكازجان بجمهورية كازاخستان.

وأكد رئيس "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن طاقم "سويوز"، رائدى الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هايغ، على قيد الحياة، ونفذا عملية الهبوط الاضطراري بنجاح، وأصبح هذا الحادث أول فشل لإطلاق صاروخ فضائي مأهول في التاريخ الروسي الحديث.

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