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رياضة

باهر المحمدي ومحمد صادق ينتظمان في مران الإسماعيلي..اليوم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
نور عادل
ينتظم الثنائي الدولي باهر المحمدي ومحمد صادق، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، في مران الفريق الرئيسي اليوم "الأربعاء"، والذي سيقام على استاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل بالدوري الممتاز.

وعاد الثنائي صباح اليوم "الأربعاء" من سوازيلاند حيث كانا ضمن بعثة منتخب مصر الأول الذي واجهت منتخب سوازيلاند وفاز بهدفين دون رد في اطار الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية 2019 بالكاميرون.

يذكر أن منتخب الفراعنة نجح فى حصد بطاقة التأهل لأمم أفريقيا للمرة الرابعة والعشرين فى تاريخه وذلك تحت قيادة المكسيكى خافيير أجيرى.

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