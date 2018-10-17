الخارجية الأيرلندية: مرونة الاتحاد الأوروبي في المرحلة الانتقالية عقب بريكست

أعرب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عن سعادته بإظهار الاتحاد الأوروبي "المرونة" في تمديد المرحلة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، من أجل تفادي سيناريو الخروج القاسي.



وقال كوفيني - في تصريحات نقلتها صحيفة /إيرش إكزامنر/ الأيرلندية على موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ : "لقد تم بذل الكثير من العمل خلال الأسبوعين الماضيين، (وهو العمل) الذي أوجد بالفعل الطريق نحو سدّ الفجوة والتوصل لاتفاق".. في إشارة إلى تقارير أفادت بأن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه مستعد لتمديد المرحلة الانتقالية لمدة عام.





وأضافت الصحيفة الأيرلندية أن الاتحاد الأوروبي ينظر في تمديد المرحلة الانتقالية عقب (بريكست) من عامين إلى ثلاثة أعوام، لكي يتفادى وجود "حدود قاسية" بين بريطانيا وأيرلندا عقب الخروج.



وأوضحت الصحيفة أن التمديد من شأنه أن يتيح المزيد من الوقت لتطوير ترتيب جمركي مؤقت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فيما يأتي تصريح كوفيني قبل عقد اجتماع للقادة الأوروبيين الليلة في بروكسل.

