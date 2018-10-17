ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الأيرلندية: مرونة الاتحاد الأوروبي في المرحلة الانتقالية عقب بريكست

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:27 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عن سعادته بإظهار الاتحاد الأوروبي "المرونة" في تمديد المرحلة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، من أجل تفادي سيناريو الخروج القاسي.

وقال كوفيني - في تصريحات نقلتها صحيفة /إيرش إكزامنر/ الأيرلندية على موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ : "لقد تم بذل الكثير من العمل خلال الأسبوعين الماضيين، (وهو العمل) الذي أوجد بالفعل الطريق نحو سدّ الفجوة والتوصل لاتفاق".. في إشارة إلى تقارير أفادت بأن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه مستعد لتمديد المرحلة الانتقالية لمدة عام.


وأضافت الصحيفة الأيرلندية أن الاتحاد الأوروبي ينظر في تمديد المرحلة الانتقالية عقب (بريكست) من عامين إلى ثلاثة أعوام، لكي يتفادى وجود "حدود قاسية" بين بريطانيا وأيرلندا عقب الخروج.

وأوضحت الصحيفة أن التمديد من شأنه أن يتيح المزيد من الوقت لتطوير ترتيب جمركي مؤقت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فيما يأتي تصريح كوفيني قبل عقد اجتماع للقادة الأوروبيين الليلة في بروكسل.

ترشيحاتنا

نقيب الفلاحين بالدقهلية: تقليص مساحة زراعة الأرز وراء ارتفاع سعره

حكم نهائى أولمبياد الشباب: القرآن وراء تألقي في إدارة المباريات

خبير مائي يدعو لإعادة استخدام مجاري بحر البقر: يستقبل 3 ملايين متر يوميا

نائب محافظ القاهرة لـ صدى البلد: 1000 وحدة لأهالي ماسبيرو العائدين إلى المثلث

رئيس القرم يعلن الحداد 3 أيام بعد مقتل 10 وإصابة 50 في انفجار

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

حى القبة..هنا كان يسكن الباشاوات ورجال الحكم

مراسل ديلي صباح التركية يفضح الصحيفة: لا تمتلك تسجيلات لمقتل خاشقجي

محمد صلاح يتحدث عن تأثير إنجازات المصريين بالدوري الإنجليزي على أحلام أطفال مصر

4 استخدامات لا تعرفها من قبل عن غسالة الأطباق

وزير البترول السابق يكشف عن سر خطير.. فيديو

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. صور

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

فيديو

بوتين يكشف أهم الاتفاقيات الصناعية مع الرئيس السيسى.. فيديو
شاهد.. صيادو الدقهلية: نحلم بتطهير بحيرة المنزلة والبركة فى الجيش
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره الروسي
هشام الجخ يحيي حفلا شعريا بجامعة سوهاج.. فيديو وصور
السفير محمد حجازي: الدعم الروسي مهم جدا لمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟