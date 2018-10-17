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أخبار العالم

لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في كيرتش إلى 13

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، /اليوم الأربعاء/ ارتفاع عد ضحايا الانفجار في كلية بوليتكنيكي في مدينة كيرتش غرب شبه جزيرة القرم إلى 13 قتيلًا.

وقالت اللجنة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، إن غالبية الضحايا من المراهقين، مشيرة إلى أن أكثر من 50 شخصا تعرضوا لإصابات مختلفة، وتم نقل 20 شخصا إلى المستشفى.

من جانبه، أعلن رئيس القرم سيرجي أكسينوف، الحداد لمدة 3 أيام، بسبب حادثة التفجير في معهد كيرتش.
وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، قد أعلنت -في وقت سابق- أن الانفجار الذي وقع اليوم في كلية بوليتكنيكي في مدينة كيرتش غربي شبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع.

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