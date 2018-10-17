طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

في لقطة طريقة التقطتها عدسات المصورين، فوجئ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ميركل بقيام طفل أسترالي يبلغ من العمر 5 سنوات فقط ومصاب بمتلازمة داون، أقبل عليهما وظل يحتضن كل منهما بطريقة طفولية عفوية.



ونشر موقع صحيفة "ديلي ميل البريطانية" لحظة احتضان الطفل لهاري وميجان اللذان انبهرا من رد فعل الطفل وقاما باحتضانه بحب، وذلك أثناء زيارتهم لمدينة دوبو الزراعية المنكوبة بالجفاف في شمال غرب نيو ساوث ويلز صباح اليوم.



ويجري الزوجان الملكيان اليوم جولة في المدينة الزراعية التي تعاني من أسوأ جفاف منذ عام 1900 ، وذلك ضمن جدول زيارة هاي وميجان إلى أستراليا كأول جولة رسمية لهما بعد زواجهما في مايو 2018.