البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين.





وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 773.9 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 815.9 مليون جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي اكس 30/ بنسبة 0.92 في المائة ليبلغ مستوى 13815.6 نقطة، فيما تراجع مؤشر /إيجي اكس 70 / للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.3 في المائة ليبلغ مستوى 692.41 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى تراجع بنحو 0.84 في المائة ليبلغ مستوى 1747.03 نقطة.



