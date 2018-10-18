جامعة برلين التقنية بالجونة تحتفل بتخرج دفعة جديدة

احتفلت جامعة برلين التقنية بالجونة بتخرج دفعة من طلبة الماجستير بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية والسيد جوليز جورج لوي السفير الألماني بمصر، والسيد إيزابيل ميرنج سفير اليونان في مصر، والسيدة ميس أبو حجاب مديرة مركز DAAD المصري الألماني للعلوم، ومدير برنامج التعليم والمنح بمؤسسة ساويرس الاجتماعية للتنمية والعديد من الضيوف وعائلات الطلاب وأصدقائهم.





هذا وتضم الدفعة التي تم تخريجها من برامج الماجستير الثلاثة التطوير الحضري وهندسة الطاقة وهندسة المياه 33 طالبًا من جنسيات مختلفة وقد استقبلت الجامعة 57 طالبًا للسنة الأكاديمية الجديدة.





وكجزء من احتفال التخرج وافتتاح السنة الأكاديمية الجديدة استضاف حرم الجامعة أوركسترا الغرفة المصرية بقيادة أحمد الساعدي والميزو سوبرانو جالا الحديدي وعازف الكمان كسينا ميلاس.





الجدير بالذكر أن حرم جامعة برلين التقنية في الجونة افتتح أبوابه في أكتوبر 2012 ليعمل كمكتب علمي وأكاديمي ميداني على البحر الأحمر في مصر، وهو يوفر إمكانات كبيرة للعلوم والبحوث والتنمية، والعديد من الفعاليات المنوعة.