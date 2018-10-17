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حوادث

إحالة حارسة مقابر وشقيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة الإتجار فى الجثث

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
أمرت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سمهان رئيس النيابة بإحالة حارس مقابر وشقيقته إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهما بـ "نبش القبور " في مقابر الصدقة بزينهم وسرقة أعضاء الموتى والجماجم وبيعها لطلاب كليات الطب وحددت جلسة الأحد القادم 21 أكتوبر كأولى جلسات محاكمتهما أمام محكمة جنح السيدة زينب.

واسندت النيابة للمتهمين الاتهامات بإنتهاك حرمة القبور وتدنيسها.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة " فوزية . م " 30 سنة مسؤولة عن دفن الموتى بمقابر الصدقة بزينهم وشقيقها صابر 35 سنة نجار مسلح ويعمل حارسا بالمقابر تخصصا فى نبش مقابر الصدقة وسرقة جماجم الموتى وبيعها بمقابل مادى كبير مستغلين أن الجثث كانت ترسل إلى مقابر الصدقة من مستشفيات جامعة القاهرة ولا يوجد أصحاب لها أو أقارب يقومون بزيارتها.

وواجهت النيابة المتهمين بالتحريات التى اكدت تورطهما فى سرقة جثث الموتى والجماجم وبانتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.

كان قسم شرطة السيدة زينب قد تلقى معلومات بقيام المتهمة بنبش القبور،وبيع الأعضاء لطلاب كلية الطب بمقابل مادى، وتبين من التحريات أن المتهمة تدخل إلى القبر عقب دفن المتوفى، وتقطع جثته إلى أجزاء، ثم تبيعها إلى طلاب الطب بمعاونة شقيقها.

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