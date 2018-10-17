أحمد موسى يعرض كلمة بوتين في المؤتمر الصحفي مع السيسي

عرض الإعلامى أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، فيديو الرئيس الروسي بوتين فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسي.





اتفقت مصر وروسيا على زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين، حيث يبلغ حاليا نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات الروسية في مصر، التي لاتزال متواضعة بالنسبة لدولة بحجم روسيا، حيث تحتل روسيا المرتبة رقم 43 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.



