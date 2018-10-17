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أحمد موسى يعرض كلمة بوتين في المؤتمر الصحفي مع السيسي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:46 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، فيديو الرئيس الروسي بوتين فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسي.

اتفقت مصر وروسيا على زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين، حيث يبلغ حاليا نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات الروسية في مصر، التي لاتزال متواضعة بالنسبة لدولة بحجم روسيا، حيث تحتل روسيا المرتبة رقم 43 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته اليوم "الأربعاء" مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة هذه الاستثمارات، كما تعهد، خلال المباحثات، بدعم مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، حيث يرى أن انضمام مصر لهذا الاتحاد الاقتصادي المهم يمثل فرصة كبيرة لمصر.

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