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أخبار العالم

شاهد.. اللقطات الأولى للمحققين الأتراك داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:50 م
القنصلية السعودية
القنصلية السعودية في اسطنبول
شريف سيد
نشرت وكالة الاناضول التركية الصور الأولى للمحققين الأتراك أثناء فحص القنصلية السعودية في اسطنبول.

وفحص محققون أتراك القنصلية السعودية في اسطنبول، اليوم "الأربعاء"، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ضمن التحقيقات حول اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وكانت اللجنة الأمنية المكونة من محققين أتراك وسعوديين، دخلت من قبل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، واستمروا بداخلها ساعات طويلة بحثا عن أي دليل حول اختفاء الكاتب السعودي.

وفي نفس القضية، التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار أنقرة، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمناقشة قضية اختفاء الكاتب السعودي.
شاهد.. اللقطات الأولى للمحققين الأتراك داخل القنصلية السعودية بإسطنبول
شاهد.. اللقطات الأولى للمحققين الأتراك داخل القنصلية السعودية بإسطنبول
شاهد.. اللقطات الأولى للمحققين الأتراك داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

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