ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علاج لكل من يعاني من الوسوسة في الصلاة ..فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:51 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوسوسةُ في الوضوءِ والصلاةِ من الشيطان، والواجبُ عدمُ الالتفاتِ إليها وإكمالُ الوضوء والصلاة.

وأوضح أمين الفتوى، أن الوسوسة تجعل الإنسان مترددا في عبادته، منوها بأن الشريعة سهلة بسيطة، والوسواس مشكلة نفسية تحتاج إلى علاج روحاني.

واستشهد بما ثبتَ عن النبيِ صلّى الله عليه وسلّم أنه "شُكِيَ إِلَيهِ الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِد رِيحًا» (متفق عليه)"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرُجَنَّ مِن المسجدِ حتى يسمعَ صوتًا أو يجد ريحًا». رواه مسلم.

ترشيحاتنا

الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور

أحمد موسى يعرض فيديو لجولة الرئيسين السيسي وبوتين بالسيارة أوروس

حسين الشحات يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي في يناير

شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة

برشلونة يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ رونالدينيو

حقيقة فبركة صورة مريضين يغسلان الكلي خلال زيارة مدبولي لمستشفى بورسعيد

شاهد.. مباحثات القمة بين السيسي وبوتين في مدينة سوتشي الروسية

طلاب سعوديون يعبرون عن حبهم لبلادهم بطريقة غريبة بعد اختفاء خاشقجي.. صور

فحص القنصلية السعودية بإسطنبول للمرة الثانية في أسبوع

شاهد.. لحظة إعلان مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا استقالته من منصبه

شكاوى الأعلى لتنظيم الإعلام توصى بسحب ترخيص قناة الحدث

بوتين يكشف أهم الاتفاقيات الصناعية مع الرئيس السيسى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

فيديو

أحمد موسى: عودة السياحة الروسية خلال الأيام المقبلة .. فيديو
طبيب نفسى عن جروبات الفيس وواتس أب: الرجال لحل المشاكل.. النساء للفضفضة
رسالة من غنوة قبل رحيلها الى شقيقتها أنغام .. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بفيديو مجمع عن زيارة الرئيس لروسيا
مكرم محمد أحمد: العلاقات المصرية الروسية تستند إلى ركائز قوية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟