علاج لكل من يعاني من الوسوسة في الصلاة ..فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوسوسةُ في الوضوءِ والصلاةِ من الشيطان، والواجبُ عدمُ الالتفاتِ إليها وإكمالُ الوضوء والصلاة.



وأوضح أمين الفتوى، أن الوسوسة تجعل الإنسان مترددا في عبادته، منوها بأن الشريعة سهلة بسيطة، والوسواس مشكلة نفسية تحتاج إلى علاج روحاني.



واستشهد بما ثبتَ عن النبيِ صلّى الله عليه وسلّم أنه "شُكِيَ إِلَيهِ الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِد رِيحًا» (متفق عليه)"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرُجَنَّ مِن المسجدِ حتى يسمعَ صوتًا أو يجد ريحًا». رواه مسلم.

