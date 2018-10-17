شاهد .. أحمد زاهر و السقا داخل الجيم

نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للصور إنستجرام ، صورة تجمعه مع الفنان أحمد السقا .
كتب زاهر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أثناء تواجده بإحدى صالات الجيم برفقة النجم أحمد السقا :" أحلى تمرينة دي ولا إيه" .
جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر يقوم بتصوير دوره في فيلم "زنزانة 7" من بطولته إلى جانب منة فضالي ونضال الشافعي، وإخراج إبرام نشأت.
كتب زاهر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أثناء تواجده بإحدى صالات الجيم برفقة النجم أحمد السقا :" أحلى تمرينة دي ولا إيه" .
جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر يقوم بتصوير دوره في فيلم "زنزانة 7" من بطولته إلى جانب منة فضالي ونضال الشافعي، وإخراج إبرام نشأت.