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فن

شاهد .. أحمد زاهر و السقا داخل الجيم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
مريم صليب
نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للصور إنستجرام ، صورة تجمعه مع الفنان أحمد السقا .

كتب زاهر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أثناء تواجده بإحدى صالات الجيم برفقة النجم أحمد السقا :" أحلى تمرينة دي ولا إيه" .

جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر يقوم بتصوير دوره في فيلم "زنزانة 7" من بطولته إلى جانب منة فضالي ونضال الشافعي، وإخراج إبرام نشأت.

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