شاهد .. أحمد زاهر و السقا داخل الجيم

نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للصور إنستجرام ، صورة تجمعه مع الفنان أحمد السقا .



كتب زاهر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أثناء تواجده بإحدى صالات الجيم برفقة النجم أحمد السقا :" أحلى تمرينة دي ولا إيه" .



جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر يقوم بتصوير دوره في فيلم "زنزانة 7" من بطولته إلى جانب منة فضالي ونضال الشافعي، وإخراج إبرام نشأت.