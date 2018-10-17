بعد 9 أيام بحث.. انتشال جثة أبكم اصطدم مركبه بـ صندل فى نيل العياط

نجحت قوات الانقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية بالجيزة في العثور علي جثة شاب "أبكم" غرق بنهر النيل أمام العياط عقب اصطدام مركبه بصندل بحري وذلك بعد 9 ايام كاملة من البحث.



وقالت مصادر امنية ان قوات الانقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية قامت بعمليات البحث عن الغريق بعد تحطم المركب وسقوطه بالمياه وانقاذ مرافقيه يوم 9 اكتوبر الجاري، حيث تم توسيع عمليات البحث بالضفادع البشرية علي طول خط نهر النيل واتباع اتجاه التيار حتي تم العثور علي الجثة في حالة سيئة علي حافة نهر النيل اسفل كوبري البليدة من الجانب الغربي وتم انتشالها.



تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بغرق مركب بنيل العياط وغرق احد مستقليه، انتقل علي الفور قوات قسم العياط بقيادة الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا لاجراء الفحص وبيان ملابسات الحادث حيث تبين مصرع شخص غرقا وانقاذ 3 اطفال.



أجري العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة التحريات التي افادت انه اثناء مرور صندل من بحري الي قبلي فوجيء قائده بقارب صيد متجه من غرب الي شرق واصطدم به من الجانب الايمن ما ادي لتحطم المركب الصغير، وافادت تحريات التي اجريت بقيادة العميد عبد الرحمن ابو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان الصندل كان يقوده ربيع. م 56 سنة من سمالوط المنيا ويرافقه احمد . ا.ح 36 سنة ومحمد. ا 32 سنة .



وتبين ان مستقلي المركب هم شريف. ر 26 سنة غرق ولم يتم انتشاله واصيب اشقاؤه عيسي 12 سنة مصاب بنزيف داخلي بالبطن وهند 8 سنوات سحجات وكدمات بالقدم اليمني ونورا 15 سنة سحجات وكدمات بالذراع اليسرى.



وقال والد المتوفي والمصابين ان نجله الاكبر يعاني من اضطرابات نفسية ونوع من مرض الصرع علاوة علي انه من الصم والبكم وانهم مقيمون جزيرة ابو سلام بالصف وتوجه ابناؤه الاربعة لشراء احتياجات المنزل من قرية بهبيت والعودة الي جزيرتهم فوقع الحادث نتيجة عدم انتباه نجله للصندل وحاول الاطفال برفقته تنبيهه الا انه لم يستمع لهم.



انتقلت قوات قسم العياط برئاسة المقدم احمد صبحي رئيس المباحث بعد اخطار شرطة المسطحات المائية واجرت قوات الانقاذ النهري البحث حتي تم انتشال الجثة بعد 9 ايام من حادث الغرق لجرف التيار لها وقذفها علي الشاطئ.



وقرر عم المتوفي امام رجال المباحث انهم لا يشتبهون في الوفاة جنائيا وبعرض المحضر وتحريات المباحث علي النيابة العامة صرحت بدفن الشاب بعدما افاد الكشف الطبي لمفتش الصحة ان اسفكسيا الغرق وراء حدوث الوفاة ولا توجد شبهة جنائية.