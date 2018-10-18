الأرصاد: اليوم طقس معتدل على معظم الأنحاء والقاهرة تسجل 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره .





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.





وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



