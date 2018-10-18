الفقي: العامل الاقتصادي هو الأكثر تأثيرا في العلاقات الدولية

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن العلاقات بين الدول لم تعد اقتصادية أو ثقافية فقط، ولكنها تتشكل من مجموعة عوامل، مؤكدًا أن العامل الاقتصادي هو الأكثر تأثيرًا في العلاقات الدولية.





وقال "الفقي"، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" أحيانًا أتصور أن هناك عقلًا كبيرًا يحرك المشاهد في مناطق العالم، متسائلًا: "لماذا لم يتم القضاء على صدام حسين عندما تم غزو الكويت؟"، مؤكدًا أن رأي السابق محمد حسني مبارك بعدم دخول القوات المصرية إلي الأراضي العراقية أثناء التحرير كان حكيمًا".





وتابع "لم يعد باقيًا من النظام الدولي الذي عهدناه دائمًا سوى فكرة القومية"، مشيرًا إلى أن العالم حاليًا يتعرض لحرب باردة ذات طابع اقتصادي بين الصين من جانب والغرب كله من جانب.