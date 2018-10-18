رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

كشفت مصادر أمنية أمريكية وأوروبية أن تركيا لم تسلم الحكومة التركية أو حلفاء أوروبيين رئيسيين أي تسجيلات صوتية أو مصورة بشأن ما تردده تركيا حول خاشقجي داخل القنصلية السعودية.





وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مصادر أكدوا لها أن تركيا لم تسلمهم أي تسجيلات، على عكس ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" بشأن تسليم تركيا للولايات المتحدة تسجيلات صوتية ومصورة تؤكد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.





وحتى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد نقص الأدلة لدى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن طلبت من أنقرة التسجيلات الصوتية أو المصورة المتعلقة بخاشقجي.



