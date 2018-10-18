الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 16 آخرين في حادث مروري بالمنوفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 2 وإصابة 16 آخرين فى حادث تصادم "أتوبيس" مع سيارة " ملاكي" و "ميكروباص" بطريق السادات كفر داوود، محافظة المنوفية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين وحالتي الوفاة إلى مستشفي السادات المركزي.



