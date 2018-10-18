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أخبار البلد

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 16 آخرين في حادث مروري بالمنوفية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 2 وإصابة 16 آخرين فى حادث تصادم "أتوبيس" مع سيارة " ملاكي" و "ميكروباص" بطريق السادات كفر داوود، محافظة المنوفية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين وحالتي الوفاة إلى مستشفي السادات المركزي.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت بين اشتباه مابعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية، وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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