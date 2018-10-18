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أخبار البلد

القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد إبراهيم
افتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أربعة مدارس للتعليم الأساسى لخدمة عدد من التجمعات البدوية والقرى النائية بنطاق مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء شملت مدرسة الشهيد العميد أ.ح أحمد محمد عبدالله الكفراوى بقرية أل جرير ، ومدرسة الشهيد الرقيب أول احمد رضا عبدالحكيم ناصف بقرية الروضة ، والتي أقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى .

وتضم كل مدرسة 8 فصول تعليمية للتعليم الأساسى مزودة بكافة الأنشطة التعليمية والخدمية من ملاعب رياضية مجهزة وقاعة للحاسب الآلى ومكتبة ومعامل وغرف للأنشطة المدرسية والمكاتب الإدارية وإستراحة للمعلمين المغتربين مجهزة بكافة الأجهزة ومتطلبات الإعاشة المتكاملة ، حيث تعد نموذج للمدرسة المطورة القادرة علي تقديم منظومة تعليمية تتناسب مع الجهود الطموحة لتطوير التعليم وخلق أجيال جديدة قادرة على إستيعاب متغيرات العصر والإرتقاء بالطبيعة الديموجرافية فى تلك المناطق.

من جانبه نقل قائد قوات شرق القناة تحية وتقدير السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى أعضاء هيئة التدريس وعدد من شيوخ القبائل والعواقل بمحافظة شمال سيناء ، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم مقومات التنمية الحضارية لخدمة أبناء سيناء .



كما شملت الإفتتاحات الجديدة مدرستين للتعليم الأساسى بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء هما مدرسة الشهيد النقيب وليد عاطف عبد العال صديق بقرية أبوصوان والتى أقامتها قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع أحد المستثمرين ، ومدرسة الشهيد المقدم محمود طلعت محمود بقرية وادي الحاج والتى تم تنفيذها بالتعاون مع جامعة القاهرة .

وأعرب أهالى تلك المناطق على إعتزازهم بجهود القوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان للمواطنين وإقتلاع جذور التطرف والإرهاب بسيناء إلى جانب توفير الإحتياجات الأساسية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناءهم معربين عن تطلعهم للمزيد من الجهود نحو المضى قدمًا لتحقيق ركائز التنمية الشاملة فى كافة ربوع سيناء .


حضر مراسم الافتتاحات قائد الجيش الثالث الميدانى وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء.


يأتي ذلك تزامنًا مع إحتفالات الشعب المصرى وقواته المسلحة بالذكرى 45 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، واستمرارًا لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع المدنى لتطوير المنظومة التعليمية بشبه جزيرة سيناء.
القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء.. صور
القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء.. صور
القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء.. صور
القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء.. صور

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