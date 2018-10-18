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ديني

مفتي الجمهورية: إطلاق منصة إلكترونية متعددة المهام والتخصصات واللغات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم - محمد شحتة - أمل فوزي
يترأس الدكتور شوقي علام، وزير التربية والتعليم، بعد قليل، الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي المنعقد حاليا بالقاهرة منذ الثلاثاء الماضي.

ويعلن فضيلة المفتي خلال الجلسة الختامية، عن إطلاق الأمانة العامة لعدة مشروعات، يأتي على رأسها المؤشر العالمي للفتوى، الذي تنفذه وحدة الدراسات الاستراتيجية بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ويبين كيف يسير الشأن الإفتائي في كل دائرة جغرافية وفق أهم وسائل التحليل الاستراتيجي، للمساهمة في تجديد الفتوى من خلال الوصول إلى مجموعة من الآليات الضابطة للعملية الإفتائية.

كما سيتم الإعلان عن وضع ميثاق عالمي للإفتاء بهدف ضبط حالة الفوضى التي أصيبت بها الساحة الإفتائية والخطاب الإسلامي عمومًا، وكذلك تفعيل التعاون العلمي المشترك بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لإثراء الميثاق وإكسابه صبغة العالمية، كما أنه يعد مدونة أخلاقيات لمهنة المفتي، ومن المنتظر تقديم الميثاق للهيئات والمنظمات المعنية بأمر الإفتاء في العالم ليكون معينًا ومرشدًا للنظر الصحيح والتعامل الرشيد مع الفتاوى العالمية، وكذلك تقديمه للدول الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم للاستعانة به في وضع القوانين والمواثيق التي تحد من ظاهرة فوضي الإفتاء وتساعد في جعل الفتوى أداة للتنمية والاستقرار.

أما المشروع الثالث ويشمل "منصة إلكترونية متعددة المهام والتخصصات واللغات"، تقدم مجموعة من المحاضرات الصوتية والمرئية والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية والثقافية والسلوكية، كما تقدم مجموعة منتقاة من الخطب والدروس الوعظية والمحاضرات العلمية والأفلام والمنتجات الفنية التي تقدم الإسلام الوسطي باللغات المختلفة، من خلال عروض الفيديو والنصوص والمنتديات التفاعلية التي تساعد في بناء بيئة معرفية آمنة، بحيث يصبح بإمكان الدارسين والباحثين عن المعرفة الإسلامية الصحيحة الاستفادة من معارف وخبرات المتخصصين من خلال المنصة على مدار الساعة.

كما يلقى فضيلة المفتي البيان الختامي للمؤتمر الذي يشمل التوصيات ونتائج المؤتمر المقرر العمل عليها خلال الفترة القادمة.

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