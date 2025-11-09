قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: مشروع "حياة كريمة"يغطي 60 مليون مواطن فى آلاف القرى
رئيس الوزراء: سياسة الانضباط المالي مستمرة لتسدد مصر التزاماتها المالية
حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
رياضة

مراد مكرم يعلق على استخدام التراث المصري في الاحتفال بمباراة السوبر

مباراة السوبر المصري
مباراة السوبر المصري
يارا أمين

علق الفنان مراد مكرم على تحضيرات انطلاق السوبر المصري بظهور الأهرامات والتراث المصري، موجهًا الشكر إلى الإمارات.

وكتب مكرم على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "حلو أوي احتفاء الأخوة العرب بالتراث المصري القديم والحديث في المناسبات على أراضيهم، شكرًا لشعب ودولة الإمارات العربية المتحدة ".

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط صوراً من التحضيرات لانطلاق حفل السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بالأهرامات والتعبير عن الحضارة المصرية وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.

كان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة .

يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‎‏يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري

