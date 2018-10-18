ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سفير مصر بكوت ديفوار يستقبل بعثة يد الأهلي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
استقبل السفير محمد فاروق الحمزاوي، سفير مصر في كوت ديفوار، بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، لدى وصولها إلى مطار أبيدجان؛ استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وأكد "الحمزاوي" لـ«جوهر نبيل» عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق، بذل كافة الجهود؛ من أجل توفير سبل الراحة للفريق خلال مشاركته في البطولة.

وكانت بعثة الفريق قد غادرت مطار محمد الخامس بالمغرب، أمس الأربعاء، في طريقها إلى أبيدجان؛ بعد خوض الفريق معسكر إعداد قصير؛ استعدادا للمشاركة في البطولة، تخللته مباراة ودية أمام فريق المنتدى المغربي.

ترشيحاتنا

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

هل أداء العمرة يكفي لمحو ذنب الزنا.. مستشار المفتي يجيب

الداخلية تؤمن تنفيذ إزالة أكثر من 200 حالة تعد متنوعة في 11 محافظة

إليسا تتغزل فى مصر قبل إحياء حفلها الأول بعد ألبوم الى كل اللي بيحبوني

صحف الإمارات: بوتين يكسر القواعد البروتوكولية للترحيب بالرئيس السيسي.. ترامب يؤكد حاجة بلاده إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب.. دي ميستورا يستقيل من منصبه.. وحدود أيرلندا تعرقل مفاوضات البريكست

بعد دولفين الأنف ودودة العين.. قرادة تسكن أذن رجل.. فيديو

هذه هى خطوة فلسطين الأولى لـ إفساد صفقة القرن

نيمار يحسم رحيله من باريس سان جيرمان

3 قرارات من كلية حقوق عين شمس بشأن واقعة رقص الطلاب.. مستند

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تأجيل لقاء المصري والقلعة البيضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

فيديو

ممر كوداك قبلة الحياة في وسط البلد.. فيديو
طرح برومو فيلم The Possession of Hannah Grace.. فيديو
النجوم يتحدثون لـ صدى البلد في حفل أوسكار السينما المصرية
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟