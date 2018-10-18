سفير مصر بكوت ديفوار يستقبل بعثة يد الأهلي

استقبل السفير محمد فاروق الحمزاوي، سفير مصر في كوت ديفوار، بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، لدى وصولها إلى مطار أبيدجان؛ استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.



وأكد "الحمزاوي" لـ«جوهر نبيل» عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق، بذل كافة الجهود؛ من أجل توفير سبل الراحة للفريق خلال مشاركته في البطولة.



وكانت بعثة الفريق قد غادرت مطار محمد الخامس بالمغرب، أمس الأربعاء، في طريقها إلى أبيدجان؛ بعد خوض الفريق معسكر إعداد قصير؛ استعدادا للمشاركة في البطولة، تخللته مباراة ودية أمام فريق المنتدى المغربي.