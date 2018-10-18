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ثقافة

أمينة ثروت أباظة ضيفة صالون فاطمة ناعوت الثقافي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
سمر سعد
تقيم الأديبة فاطمة ناعوت صالونها الثقافي الشهري تحت عنوان: " الرحمة عند السلف الصالح"، وذلك يوم السبت الموافق 27 أكتوبر فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء فى نادى الشرق الأدنى للأرمن بشبرا.

يأتى الصالون الثقافى بحضور ضيفة الشرف أمينة ثروت أباظة سفيرة اليوم العالمي للحيوان، ويحيي الأمسية الثقافية المطربان سيد أنور وزينب بركات والعازف ميخائيل جرجس.

يشار إلى أن ناعوت شاعرة ومترجمة ومهندسة معمارية مصرية، أصدرت ما يزيد عن الخمسة وعشرين كتابًا وفازت يجوائز عالمية في الهندسة المعمارية والأدب وتُرجمت قصائدها إلى العديد من اللغات الأجنبية.
أمينة ثروت أباظة ضيفة صالون فاطمة ناعوت الثقافي

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