رفع 100 حالة إشغال طريق خلال حملات ليلية على مقاهٍ وكافيتريات الدقي

نظمت محافظة الجيزة حملات ليلية، على المقاهى والكافيتريات والأكشاك والمحلات المتعدية على حرم الطريق العام بحى الدقى.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تمت بالتوازى على شوارع محى الدين ابو العز وإيران وجده والنور والتحرير وثروت وتمكنت من رفع إشغالات المقاهى والكافيتريات والمحلات من الطرق العامة والأرصفة المخصصة للمشاة.



وقال العميد إيهاب رشاد رئيس حى الدقى، أنه تم رفع أكثر من 100 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي تابعة للمقاهي وثلاجات تابعة للأكشاك وأوتاد حديدية تعيق الحركة المرورية وشماسى واستاندات حديدية.



وأوضح أن الحملات تتم يوميًا لإزالة الإشغالات بنطاق حى الدقى ويتم إيداع المضبوطات بالمخازن التابعة للحى ولا يتم السماح لصاحبها باستردادها الا بعد تحصيل الغرامه المقررة عليه قانونًا والالتزام بعدم تكرار المخالفة.