نجاة أكبر جنرال أمريكي في أفغانستان من محاولة اغتيال

ذكر مسئولون أن أكبر قائد عسكري أمريكي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر لم يصب بسوء في واقعة إطلاق نار بمقر حاكم إقليم قندهار في جنوب أفغانستان اليوم الخميس، لكن قائد الشرطة الجنرال عبد الرازق قتل.



وقال مسئول أمني كبير إن الحارس الشخصي لحاكم قندهار فتح النار فأصاب عبد الرازق في ظهره بمجرد خروج المسئولين من الاجتماع. وأصيب الحاكم ومدير جهاز المخابرات في الإقليم.



وأفاد عدد من مسئولي الأمن الأفغان والدوليين بمقتل عبد الرازق، أحد أقوى القادة في أفغانستان والذي اشتهر بعدائه لطالبان.



وذكر الكولونيل نوت بيترز المتحدث باسم حلف شمال الأطنطي أن ميلر، الذي كان يحضر اجتماعا مع مسئولي الأمن قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم السبت، لم يصب لكن أمريكيين آخرين أصيبا في تبادل إطلاق النار ونقلا من المكان.



وقال جان خاكريزوال رئيس المجلس الإقليمي "المسئولون الإقليميون بمن فيهم الحاكم وقائد الشرطة ومسئولون آخرون كانوا يرافقون الضيوف الأجانب إلى الطائرة عندما وقع إطلاق النار".