سقوط القنصل أشهر نصاب بالجيزة.. احترف التزوير والسرقة.. باع شقة لـ 5 أشخاص.. وسيارة نقل لتحميل أحراز جرائمه.. صور

بين النصب والتزوير والسرقة قضي "الهلباوي" أو "القنصل" سنوات حياته. جمع اموالا طائلة و صدر ضده 51 حكما لم يقض أيا منها حتي ألقت مباحث الجيزة القبض عليه وشريكه بمنطقة الهرم وقامت بتحميل ادوات جرائمه على سيارة نصف نقل لكثرتها علاوة علي 7 سيارات سرقها أرشد عنها.



وكشفت تحقيقات نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة نشاط المتهم عماد. . ع . أ 46 سنة المطلوب في 51 قضية وشريكه امجد.ف.ط 40 سنة في سرقة السيارات المرسيدس ونشاط المتهم الرئيسي الشهير ب "الهلباوي" في النصب والتزوير وبيع السيارات المسروقة.



بداية سقوط القنصل وشريكه



بداية سقوط العصابة كانت بمعلومة من مصدر سري لادارة مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة بقيام مسجل خطر يدعي عماد.ع.ا.ز.ا عاطل 46 سنة ومقيم الهرم مطلوب التنفيذ عليه في (51) قضية (نصب- تبديد- مباني) بدوائر أقسام (الأهرام- العجوزة- أول أكتوبر- الشيخ زايد)، وشريكه أمجد.ف.ط.ع (كهربائي 40 سنة ومقيم العجوزة) سابق إتهامه في قضيتين (سرقة) بتكوين عصابة لسرقة السيارت بالطريق العام بأسلوب المفتاح المصطنع وارتكاب عدة جرائم بدوائر أقسام (الأهرام- أول أكتوبر- العجوزة- الشيخ زايد).



وتمكنت قوة أمنية من القاء القبض عليهما واحالتهما للنيابة العامة بعد ارشادهما عن اماكن السيارات المسروقة واعادتها.



تفاصيل 10 ساعات تحقيقات



خلال قرابة 10 ساعات متواصلة باشر احمد عصمت وكيل اول نيابة الهرم التحقيقات مع المتهمين، اشارت التحقيقات الي ان المتهم الرئيسي عماد الشهير ب الهلباوي ارتكب العديد من الجرائم خاصة النصب والتزوير وسرقة السيارات فكان يستعين بصديقه الاخر ويقومان بعمل العشرات من نسخ مفاتيح السيارات بماكينة مخصصة لذلك لاستخدامها في سرقة السيارات بالمفتاح المصطنع وتمكنا من خلال ذلك من الاستيلاء علي 7 سيارات مرسيدس، اشارت التحقيقات ان احد السيارات المسروقة ملك رائد شرطة استولي عليها المتهمان من اسفل منزله بحدائق الاهرام.



شرحت التحقيقات طريقة اخفاء المتهمين لحصيلة جرائمهما من السرقة حيث يقومان باستخدام بنطة حديد من الصلب تحمل أشكال الأرقام والحروف لإستخدامها في تغيير أرقام الشاسيه والموتور لصعوبة اكتشاف ان السيارة مسروقة ويقومان بتزوير اوراق حيازة السيارة وعمل رخصة لها وختمها باختام مقلدة ووضع لوحات معدنية مزيفة عليها واعادة بيعها باسعار مرتفعة.



عاشق فيلم غريب فى بيتى



تطرقت التحقيقات الي ان المتهم الرئيسي الشهير بــ "الهلباوي" يستغل حصيلة بيع السيارات المسروقة وعلي طريقة الفنان جورج سيدهم شخصية "سعد مرزوق" في فيلم غريب في بيتي يقوم بشراء شقق بمنطقة راقية بعقد رسمي ثم يقوم باعادة بيعها لـــ 5 اشخاص يتقاضي من كل منهم ثمن الشقة او دفعة مقدمة اي يقوم بجمع 5 اضعاف ما قام بدفعه في شراء الشقة.. المتهم محترف ايضا في عملية التزوير وعلي طريقة الفنان خالد صالح بفيلم "ابن القنصل" كان يقوم بتزوير شهادات جامعية وتراخيص القيادة والسيارات والشهادات الصحية وبيعها للراغبين في الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وتزويره عقود بيع اراضي في مناطق مميزة بمساحات كبيرة باسمه ثم يقوم ببيعها لبعض الاشخاص بموجب العقود التي قام بتزويرها علي انها ملكه.



سيارة نصف نقل تحمل الاحراز



امام مبني النيابة توقفت سيارة نصف نقل تحمل احراز ضبطت بحوزة المتهمين عبارة عن 4 أختام شعار الجمهورية "مقلدة" خاصة بمكاتب توثيق "روض الفرج، الهرم، شمال القاهرة، كلية التجارة جامعة القاهرة" - كمية من توكلات "بيع السيارات، رسمية" خالية البيانات ممهور بشعار خاتم الجمهورية "مقلدة" - كمية من تقاير طبية من مستشفيات عين شمس وإعلام شرعي "خالية البيانات ممهورة بشعار خاتم الجمهورية" مقلدة - كمية من شهادات مؤهلات "التجارة والهندسة" منسوب صدورها لجامعة القاهرة خالية البيانات ممهورة بشعار خاتم الجمهورية "مقلدة"- كمية من الأغلفة البلاستيكية بالعلامات المائية الخاصة بتراخيص تسيير السيارات منسوب صدورها للإدارة العامة للمرور "مقلدة" – 37 بنطة حديد من الصلب تحمل أشكال الأرقام والحروف لإستخدامها في تغيير أرقام الشاسيه والموتور- جزء حديدي من شاسيه سيارة – كمية من اللوحات المعدنية تحمل أرقام وحروف – 4 أختام شعار الجمهورية مستطيلة الحجم معدة لكتابة الحروف والأرقام على اللوحات المعدنية – 3 ماكينة طباعة "ألوان ، عادية" وجهاز ماسح ضوئي- 2 ماكينة تقطيع وتغليف الرخص والبطاقات – ماكينة لعد النقود – جهاز كمبيوتر يحوي ملفات محمل عليها "شهادات خاصة بالشهر العقاري، بطاقات رقم قومي، رخص قيادة وتسيير، عقود بيع أراضي وسيارات، إيصالات إستلام نقدي" جميعها خالية البيانات وممهورة بشعار خاتم الجمهورية "مقلدة" - إخطارات حجز أراضي خالية البيانات منسوب صدورها لجهاز مدينة القاهرة الجديدة ممهور بشعار خاتم الجمهورية "مقلدة" – صور لعملات محلية فئتي "50، و100 جنيه" مقلدة – صورة لعملة أجنبية فئة "100 دولار" مقلدة.



واجهت النيابة باشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المتهمين بالاتهامات المنسوبة اليهما والجرائم التي ارتكباها فانكرا صلتهما بها ونفيا معرفتهما بالاحراز المضبوطة.. امرت النيابة بحبسهما 4 ايام علي ذمة التحقيقات باتهامات سرقة ونصب وتزوير محررات رسمية وتقليد عملات.