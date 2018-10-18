التضامن: حريصون على مشاركة مجتمعية لتطبيق آليات التحقق لاستهداف المستحقين

صرحت نيفين قباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تحديث قانون 137 لسنة 2010 لعمل منظومة واحدة للدعم النقدي المشروط تشمل الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة كما انتهت الوزارة من تدريب 300 طبيب حتى الآن ممن يعملون بالقومسيون الطبي لتحديد نسب العجز والتي يترتب عليها استحقاق الدعم النقدي المشروط بما يسمح باستهداف مرضى السرطان والدرن والجزام والغسيل الكلوي وانيميا البحر المتوسط وبعض الأمراض النفسية التي تعيق صاحبها عن القيام بالعمل لإدراج تلك الشرائح ضمن برنامج الدعم كرامة.



جاء ذلك في الكلمة التي القتها نيفين القباج صباح اليوم أمام فعاليات ختام ورشة العمل التشاورية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي للإعلاميين في إطار التوعية باليات حوكمة تطبيق الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وأسس تنقية كشوف الصرف من الأسر والأفراد الغير مستحقين وذلك بتطبيق آليات التحقق سواء بطريقة مميكنة أو عن طريق التحقق بالبحث الميداني حرصا من الوزارة على ايصال الدعم للمستحقين.



يأتي هذا اللقاء الذي شارك به عدد واسع من الصحفيين والصحفيات بالصحف اليومية والأسبوعية ومندوبي الصحف بالمحافظات في إطار إطلاق الوزارة لسلسلة من اللقاءات الإعلامية التي تستهدف التعريف بمشروطية ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي تطبقه الوزارة منذ مارس 2015 وآليات وتحديات التطبيق والتحقق.



أدار ورشة العمل التي استمرت على يومين من خلال عدد من الوحدات التدريبية والعصف الذهني الدكتور عادل صالح مستشار البنك الدولي لمشروع تكافل وكرامة والدكتور أحمد لطيف مسؤول البرنامج بالوزارة ود محمد العقبى المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي.



ومن جانبه أكد أحمد لطيف أنه في إطار تنوع أشكال الدعم للأسر الأولى بالرعاية، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم المدرسية وهم أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء الأسر التي تحصل على مساعدات الدعم النقدي من التضامن، كما تعفي التربية والتعليم أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل من دفع الرسوم مشيرا الى ان القيم الممنوحة لمستفيدي البرنامج من دعم تكافل وكرامة هي 325 جنيه شهريا.



إضافة إلى حصول الابن في المرحلة الثانوية على دعم قيمته 140جنيها شهريا والطفل في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه شهريا و80جنيه للطفل في المرحلة الابتدائية إلى جانب منح الطفل من سن يوم وحتى 6 سنوات 60 جنيها. كما تم حاليا اضافة السيدة المسيحية المنفصلة ضمن الفئات التي يحق لها الحصول على دعم تكافل وذلك بعد توافر شروط حصولها على الدعم مؤكدا انه في إطار ترشيد الدعم وايصاله لمستحقيه من الأسر والمواطنين الأولى بالرعاية، تعتزم الوزارة اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الأسر والأشخاص الذين حصلوا على دعم نقدي بغير وجه حق.



جديرا بالذكر فان وزارة التضامن الاجتماعي تمتلك أكبر قاعدة بيانات لتوصيف الفقر في الشرق الأوسط وحظت باشادات من منظمات دولية وتضم 30 مليون مواطن.