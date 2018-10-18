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حوادث

مصرع 6 أشخاص في تصادم ملاكي وسيارة نقل جنوب بورسعيد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:19 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
كتب محمد الغزاوى
وقع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل تريلا بالكيلو ١٧ طريق بورسعيد الإسماعيلية جنوب بورسعيد . وأسفر الحادث عن وفاة ٦ أشخاص حيث تحطمت السيارة الملاكى تحت عجلات السيارة النقل "تريلا" .

وتم نقل جميع الجثث الى مستشفى الحميات والتحفظ على جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية ولحين التصريح بالدفن.

ولم يتم التعرف على الضحايا إلا على متوفى واحد وهو محمد عبد الجواد محمد ٢٠ عاما يقيم بمحافظة الدقهلية .
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