الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية للعلاج الطبيعى فى بنها

وافق المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على إنشاء كلية للعلاج الطبيعى بجامعة بنها.



وقال الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ان كلية العلاج الطبيعى الجارى انشاؤها تأتى ضمن خطة الجامعة لإنشاء مجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة مشيرًا الى أنه جار استكمال الدراسات الخاصة بالكلية الجديدة وتجهيزها وفق معايير الجودة.



واكد الدكتور المغربى ان كافة الدراسات تؤكد انه خلال العشر سنوات القادمة سيزيد الاحتياج لعدد من التخصصات وسيقل الطلب على عدد آخر ولهذا فجامعة بنها تركز على انشاء التخصصات التي تتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرين وتتماشي مع متطلبات سوق العمل.



واضاف ان كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها ستعمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط فى محافظة القليوبية ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.



