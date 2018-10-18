ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية للعلاج الطبيعى فى بنها

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
وافق المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على إنشاء كلية للعلاج الطبيعى بجامعة بنها.

وقال الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ان كلية العلاج الطبيعى الجارى انشاؤها تأتى ضمن خطة الجامعة لإنشاء مجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة مشيرًا الى أنه جار استكمال الدراسات الخاصة بالكلية الجديدة وتجهيزها وفق معايير الجودة.

واكد الدكتور المغربى ان كافة الدراسات تؤكد انه خلال العشر سنوات القادمة سيزيد الاحتياج لعدد من التخصصات وسيقل الطلب على عدد آخر ولهذا فجامعة بنها تركز على انشاء التخصصات التي تتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرين وتتماشي مع متطلبات سوق العمل.

واضاف ان كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها ستعمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط فى محافظة القليوبية ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.

loading...

ترشيحاتنا

سقوط القنصل أشهر نصاب بالجيزة.. احترف التزوير والسرقة.. باع شقة لـ 5 أشخاص.. وسيارة نقل لتحميل أحراز جرائمه.. صور

فضيحة.. تسجيل صوتي لـ رئيس مخابرات قطر يفتخر باحتلال تركيا لبلاده .. فيديو

إحداهن أنكرت زواجها وأخرى خدعت اللجنة.. حكايات سحب اللقب من ملكات الجمال

الحركة الوطنية تعلن خليفة الفريق شفيق .. الأحد المقبل

غموض حول مقتل سائح في جزيرة الرعب التايلاندية

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة جنوب البلاد

قصة المشير الراحل سوار الذهب.. خامس رئيس سوداني وتخلى عن الحكم برضاه

فيفا يهنئ مصر بعد التتويج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

مفاجأة.. الشرطة التركية تبحث عن خاشقجي في غابة ومزرعة بإسطنبول

بوتين يحمل أمريكا مسئولية اختفاء خاشقجي .. فيديو

فرنسا تكذب مزاعم العفو الدولية: لم نبِع لمصر أسلحة تستخدم في القمع

ضبط شبكة دعارة يتزعمها رجلان و4 سيدات بـ طنطا.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

فيديو

وادي دجلة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على المقاولون العرب.. فيديو
شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور
ابراهيما يتقدم بالهدف الأول لوادي دجلة في شباك المقاولون..فيديو
تمارين الضغط تنقذ رئيس وزراء إثيوبيا من الاغتيال على يد الجيش .. فيديو
جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟