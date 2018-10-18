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رياضة

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
يستعد النجم الدولي حسين الشحات المحترف ضمن صفوف فريق العين الإماراتي لمواجهة الجزيرة الصعبة بعد غد السبت على ملعب "هزاع بن زايد"، بمدينة "العين"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإماراتي.

ويسعى حسين الشحات لقيادة العين نحو تحقيق الفوز، فى ظل المنافسة القوية التى تجمعه بالجزيرة والوحدة والشارقة على حصد لقب الدورى الاماراتى هذا الموسم.

ويحتل العين صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بالمشاركة مع الشارقة، فيما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور
العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور
العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور
العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور
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