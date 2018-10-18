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فن

سوزان نجم الدين: منزلي تحول من كتلة جامدة إلى حياة تنبض بالحب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة لها مع والدتها واسرتها.

وعلقت سوزان على الصور: "ها هو منزلي يتحول من كتلة جامدة لا حياة فيها إلى حياة تنبض بالحب والفرح والأمان، أمي نبض قلبي، فرحي، أخوتي عائلتي، سندي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين مسلسل "عرايس خشب"، إخراج حسام عبد الرحمن، تأليف رضا الوكيل، وشاركها البطولة مجدي كامل ونهال عنبر وإيهاب فهمي.

ولم تحسم سوزان، موقفها من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تعلن عن ذلك خلال الأيام المقبلة.
سوزان نجم الدين: منزلي تحول من كتلة جامدة إلى حياة تنبض بالحب
سوزان نجم الدين: منزلي تحول من كتلة جامدة إلى حياة تنبض بالحب
سوزان نجم الدين: منزلي تحول من كتلة جامدة إلى حياة تنبض بالحب
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