أمل حجازي تنشر صورة جديدة بالحجاب عبر انستجرام

نشرت النجمة اللبنانية أمل حجازي صورة جديدة، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وتألقت بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها.



طرحت النجمة اللبنانية أمل حجازى، مؤخرا أنشودة دينية جديدة بعنوان "لبيك اللهم لبيك" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا.



وكانت الفنانة اللبنانية أعلنت اعتزالها نوعية الغناء التي كانت تقدمها وارتدت الحجاب، وفضّلت أن تبتعد عن الساحة الغنائية وتقدم أناشيد دينية.