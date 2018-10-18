ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أمل حجازي تنشر صورة جديدة بالحجاب عبر انستجرام

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت النجمة اللبنانية أمل حجازي صورة جديدة، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وتألقت بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها.

طرحت النجمة اللبنانية أمل حجازى، مؤخرا أنشودة دينية جديدة بعنوان "لبيك اللهم لبيك" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا.

وكانت الفنانة اللبنانية أعلنت اعتزالها نوعية الغناء التي كانت تقدمها وارتدت الحجاب، وفضّلت أن تبتعد عن الساحة الغنائية وتقدم أناشيد دينية.
أمل حجازي تنشر صورة جديدة بالحجاب عبر انستجرام
أمل حجازي تنشر صورة جديدة بالحجاب عبر انستجرام
loading...

ترشيحاتنا

بكري يروي تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتهريبها لقطر

شاهد.. مايا دياب تسقط على الأرض خلال تسجيل نور العين

والدة الطفلة المعجزة تكشف كواليس حمل ابنتها الرضيعة في جنين..فيديو

قريبا.. مصر تحتضن حدثا دبلوماسيا غير مسبوق

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

الجزائر تقرر منع ارتداء النقاب

ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة السابعة من الدوري الممتاز ب

بوتين يعلق على قضية اختفاء خاشقجي

أمير عزمي مجاهد يتراجع في قرار رحيله عن الزمالك

مصر في المركز الـ٢٢ بأوليمبياد الشباب والأول عربيًا وأفريقيًا

فيفا يهنئ مصر بعد التتويج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الوزراء: عقوبات رادعة تنتظر مسئولي المحليات حال التقاعس عن العمل
الحكومة : الرئيس السيسى يلتقى المحافظين كلا على حدة بداية من نوفمبر
وادي دجلة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على المقاولون العرب.. فيديو
شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور
ابراهيما يتقدم بالهدف الأول لوادي دجلة في شباك المقاولون..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟