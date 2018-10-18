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محافظات

ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:34 م
ختام فعاليات قافلة
ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور
وائل شاهين
اختتمت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، فعاليات قافلة تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالعاشر من رمضان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس " والتى أطلقتها وزارة الصحة.

وأشرف على الحملة الدكتورة عايدة عطية مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، برئاسة الدكتورة عزة قطب مدير إدارة القافلة الطبية للصحة الانجابية وتنظيم الأسرة.

واستمرت القافلة لمدة 3 أيام، بنادي الشمس بالمجاورة 54، ومسجد الخلفاء الراشدين بالحي العاشر، ومسجد الصحابة بالحي الرابع عشر بمدينة العاشر من رمضان، وتكونت من 4 عيادات بالتخصصات (باطنة، أطفال، نساء، كشف بالأشعة التليفزيونية)، ووصل إجمالي عدد المنتفعين والمنتفعات بالخدمات 1166 حالة من المصريين والسوريين وجميع الخدمات مجانية.

واشتملت القافلة علي ندوات تثقيفية عن الصحة الانجابية ووسائل تنظيم الأسرة والكشف الذاتي للثدي، واشتملت القافلة ايضًا علي معرض لنادي الأسرة بمشاركة النساء العاملات يدويًا.

وتفقد القافلة مرور وزاري خلال أيامها الثلاث برئاسة الدكتورة دعاء محمد مسئول العيادات المتنقلة بوزارة الصحة، والدكتور خالد سمير عضو المكتب الفني لتنظيم الأسرة بالوزارة بالإضافة لفريق المديرية.
ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور
ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور
ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور
ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور
ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور
ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور
ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور
ختام فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بالعاشر من رمضان.. صور
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