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شاهد..حكاية غريبة لـ نجمة SNL بالعربى.. وجدت أمها بعد 27 سنة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:13 م
نانسى صلاح
نانسى صلاح
حمزة شعيب
أنهمرت نانسى صلاح، نجمة SNL بالعربى، بالبكاء على الهواء وذلك عندما روت حكاية غريبة فى حياتها الأسرية جعلت الجميع الحضور يتأثر، موضحة" بابا إنفصل عن ماما ومنعنى من رؤيتها".

وتابعت "نانسى" خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سى بى سى"،:" بابا قرر يمنعنى من رؤية امى حتى جاء يوم وقلت وأنا أبلغ من العمر 6 سنوات هيجى يوم وهطلع فى التلفزيون وماما هتشوفنى،" وبالفعل بعد 27 سنة نجحت فى رؤية والداتى من خلال برنامج SNL بالعربى".

وأضافت أثناء عرض الموسم الثالث من SNL، والدتى كانت تتابعنى فى عروض البرنامج، وكان لديها إحساس أنى ابنتها التى لم ترها منذ 27 عاما حتى قامت عمتى بالتواصل معها وقابلتنى بها".
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