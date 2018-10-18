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رياضة

وادي دجلة يهزم المقاولون العرب بهدف نظيف.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
نجح وادي دجلة فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد المقاولون العرب في اطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

سجل ابراهيما نداي الهدف فى الدقيقة 13 عن طريق تسديدة بعد متابعة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة ، استمر المقاولون العرب فى المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.
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