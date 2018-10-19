ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 20 حوثيا في كمين قرب الحدود السعودية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
لقي 20 عنصرا من مليشيات الحوثي بينهم قيادي، مصرعهم في كمين نفذته القوات السعودية المشتركة داخل الأراضي اليمنية قرب الحدود السعودية .

وقالت المصادر العسكرية- لقناة (العربية) الإخبارية- إن القوات السعودية المشتركة مكونة من القوات البرية ومشاة البحرية تعاملت مع العناصر الحوثية الملقبة بـ "كتيبة الموت".

وأضافت المصادر، أن القوات السعودية المشتركة استهدفت "كتيبة الموت" بقذائف الهاون والمدفعية ومساندة من مروحيات الأباتشي وطيران تحالف دعم الشرعية باليمن، ودمرت تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم.
loading...

ترشيحاتنا

تمديد إقامات الزيارة والسياحة والأرامل والمطلقات بالإمارات بداية من الأحد

عمرو دياب لأحد حضور حفلته: مش عاجبك ماتسمعنيش

وزير الأوقاف: مؤتمر سانت كاترين للسلام تحول إلى العالمية

الكنيست يناقش مشروع قانون يقضى بسجن المقاطعين لإسرائيل ومنتجاتها.. الأحد

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط.. فيديو

حكام مباريات اليوم في الأسبوع الـ 11 للدوري الممتاز

حبس 7 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية بالقليوبية

مصر بخير مع السيسي يجتاح تويتر.. ومصريون: لا خوف على الوطن وأنت قائده

الصحف السعودية: الولايات المتحدة تريد تعزيز التعاون العسكري مع مصر.. تشديدات دولية في انتظار نتائج التحقيقات على خاشقجي.. وبوتين: منعت سوريا من صوملة جديدة

الجمهور يحتشد حول محمد رمضان فى شارع جامعة الدول.. فيديو

الإسكان: إعفاءات بنسب محددة من غرامات التأخير لمدة 3 أشهر

أخطاء الحكام تتصدر مشاهد الجولة السابعة في المظاليم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو
طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو
برلمانية تطالب بترجمة دليل المستثمر لأكثر من لغة..فيديو
حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟