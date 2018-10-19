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أخبار البلد

السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
احتفالية عيد إندونيسيا
احتفالية عيد إندونيسيا مصر في شرم الشيخ
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
نظَّمت سفارة إندونيسيا في القاهرة فعالية «عيد إندونيسيا مصر»، لتعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن مساعيها لنشر الثقافة الإندونيسية في مصر.

واستضافت مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، فعالية «عيد إندونيسيا مصر»، التي ألقى في افتتاحيتها السفير حلمي فوزي، سفير إندونيسيا في القاهرة، كلمة قال فيها: «بالإضافة إلى تعريف الأخوة والأخوات على ثقافات بعضهم البعض ، فإن هذا الحدث ألقى أيضًا رسائل للعالم بأسره ، وأن سيناء مدينة آمنة ومستقبل محتمل جدًا».

وأضاف السفير الإندونيسي أن إندونيسيا ومصر لديهما العديد من أوجه التشابه التي يمكن أن توحد الأمتين.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على أهمية مثل هذه الفعاليات الثقافية المتبادلة بين الدولتين في تعزيز العلاقات الثنائية.

وشهدت الاحتفالية عددا من الفعاليات شملت 7 رقصات تقليدية من الملايو التقليدية إلى بابوا، فضلا عن أداء بعض الرقصات المصرية المحلية، كما تم تقديم الأكلات الإندونيسية المحلية واستعراض الملابس المحلية.

وخلال لقائهما ناقش اللواء خالد فودة مع السفير حلمي فوزي، سفير إندونيسيا في القاهرة، إمكانية التعاون في المجال السياحي.
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور
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