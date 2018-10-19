محافظ شمال سيناء: استمرار تلقى طلبات تقنين الأراضى حتى 9 يناير المقبل

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي على مستوى المحافظة حتى 9 يناير المقبل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.



وقال المحافظ في بيان، اليوم الجمعة، إنه قد صدر القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشروعات متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012، مشيرًا إلى أن هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.



وأشار إلى أن باب تلقى طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012 مفتوح على أن تطلب ملفات التقنين من مجالس المدن المختصة ومن إدارة أملاك الدولة فى ديوان عام المحافظة مقابل 10 جنيهات.



وأضاف المحافظ، أن المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتمليك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي: صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، تقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس وكروكي للموقع معتمد، محضر فحص الطلبات، شهادة ميلاد مميكنة لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، شهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته .. مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.



وتابع أن من بين المستندات المطلوبة أيضًا شهادة الجنسية وتستخرج من الأحوال المدنية لطالب التقنين تفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وبيان مساحي يستخرج من مديرية المساحة والمستندات الخاصة بالأرض مثل العقد العرفي ، وإيصال كهرباء أو مياه أو تليفون بالعقار.