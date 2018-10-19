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التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
البهى عمرو
ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية تحت بعنوان: «معية الله عز وجل وأثرها في تحقيق الأمن النفسي والسلام الإنساني».

ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، وذلك في إطار فعاليات ملتقى السلام العالمي بمدينة سانت كاترين الذي يحضره وزير الأوقاف نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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