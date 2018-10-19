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أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:14 م
قوافل طبية
قوافل طبية
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 69 الفا و263 مواطنا من خلال 52 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من الشهر الحالى.

يأتي هذا في اطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي القاهرة، والدقهلية، واسيوط، والبحيرة، ومطروح، وبورسعيد، والقليوبية، والجيزة، وبني سويف، والاسكندرية، والسويس، والمنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والفيوم، والاقصر، وكفر الشيخ، والمنيا، واسوان، والوادي الجديد، والاسماعيلية، وسوهاج.

 وأضاف "مجاهد" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 459 عيادة، مشيرا الى أنه تم إجراء 8 الاف و 227 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 14 الفا و38  ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتا الى أنه تم تحويل 666 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

 من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.
الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور
الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور
الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور
الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور
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