المطربة السورية فايا يونان تدخل موسوعة جينيس

تمكنت المطربة السورية فايا يونان من دخول موسوعة جينيس للأأرقام القياسية، بأولى أغنياتها "أحب يديك"، لتكون أول مطربة عربية تدخل الموسوعة بأغنية ممولة بشكل جماعي.



كان التمويل يقف عائقا أمام تحقيق المطربة السورية الشابة لحنها، فقررت أن تنتج أولى أغنياتها في عام 2015 ولكن بطريقة التمويل الجماعي.



وناشدت فايا في نفس العام جمهورها وطلبت منهم التبرع والمشاركة لتنتج أولى أغنياتها، وبالفعل جمعت 25 ألف دولار، من خلال موقع التمويل الفني "زومال"، وأنتجت الأغنية بالفعل والتي حققت اكثر من 12 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



