رصف طرق بتكلفة 1.3 مليون جنيه بمدينة المراغة بسوهاج

قال الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة قامت مع مديرية الطرق والنقل برصف كيلو متر و٣٠٠ متر بطرق قري المراغة ، وبتكلفة مليون وثلاثمائة الف جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.



ووجه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال الرصف التى تتم بنطاق كل مركز وفقا لخطة الرصف، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال فى الأوقات المحددة حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلى للخدمات المقدمة له على ارض الواقع.



وأوضح شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة انه تم البدء فى رصف ٣ طرق داخلية بقري مركز المراغة وهي ٥٠٠ متر بطريق بني هلال الجعران بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه و رصف وتوسعة طريق بني هلال العزبة بطول ٥٠٠ متر بتكلفة ٥٠٠ الف جنيه وطريق نجع العرب بناويط بطول ٣٠٠ متر بتكلفة ٣٠٠ الف جنيه.

